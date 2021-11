Reisevortrag in Sonsbeck : Aus der Krise in die Welt

Sonsbeck Nachdem die Corona-Krise ihr Leben aus den Fugen brachte, brach Ina Spogahn auf in die Welt. Im Sonsbecker Kastell berichtet sie von der abenteuerlichen Reise: allein, nur mit der Matratze im Kofferraum.

Seit mehr als zehn Jahren reist die Referentin Ina Spogahn um die Welt, hält Vorträge und organisiert individuelle Gruppenreisen, um ihre einzigartigen Erfahrungen zu teilen. Als sie plante, ihr eigenes Tagungshaus zu eröffnen, machte ihr Corona einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Die 35-Jährige verlor auf einen Schlag all ihre Jobs, das geplante Projekt brach zusammen. Der erste Schock und dann die Frage: Und was jetzt? Sie machte das, was sie am besten kann: reisen. Trotz Corona. Und zwar alleine im Auto. Rückbank raus, Matratze rein und los ging’s. Am Dienstag, 16. November, 19 bis 20.30 Uhr, berichtet sie unter dem Titel „La dolce Vita – aus der Krise ins Glück“ im Sonsbecker Kastell von dieser besonderen Reise. Zuhörer können sich inspirieren lassen, von der Lebensfreude, positiver Energie und dem Glück, und mit Ina Spogahn den Alltag für eine Zeit hinter sich lassen. Gebühr: fünf Euro. Weitere Informationen gibt es bei der Volkshochschule in Sonsbeck unter der Rufnummer 02838 36111 oder online unter der Adresse www.vhs-sonsbeck.de.