Wirtschaftsförderung in Xanten : Firmengründer können sich für Stipendium bewerben

Das Xantener Rathaus (Symbolbild). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Stadt Xanten unterstützt Firmengründer mit einem Stipendium und zahlt ihnen ein Jahr lang Geld. Allerdings ist die Unterstützung an einige Bedingungen geknüpft, wie Wirtschaftsförderer Christian Boßmann erklärt.

Die Stadt Xanten führt ein Gründerstipendium ein. Wie Wirtschaftsförderer Christian Boßmann am Mittwoch mitteilte, will sie damit Existenzgründer insbesondere in der oft finanziell schwierigen Startphase unterstützen. Sie zahlt deshalb ein Jahr lang 250 Euro pro Monat. Wer sich dafür interessiert, kann sich bewerben.

Das Stipendium ist an mehrere Bedingungen geknüpft. Wie Boßmann erklärte, werden damit nur diejenigen am Standort Xanten unterstützt, die sich erstmals im Vollerwerb selbstständig machen. Die Tragfähigkeit des Vorhabens muss außerdem mit einem Businessplan nachgewiesen werden, und die Teilnahme an den Beratungs- und Seminarangeboten des Startcenters NRW ist verpflichtend. Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet der Xantener Hauptausschuss.

Insgesamt kann die Stadt bis zu vier Stipendien pro Jahr vergeben. Dabei arbeitet sie mit dem Unternehmensverband AAN – Aktive Unternehmen am Niederrhein zusammen. Dieser unterstützt die Stipendiaten mit einem Mentoring-Programm, er steht den Gründern also mit Rat und Tat zur Seite, wie Boßmann erklärte. Dafür dankte er dem AAN: „Gerade für Gründer ist es wichtig, sich in der ersten Zeit der Selbstständigkeit eine neutrale Meinung einholen zu können.“ Die Unternehmer freuten sich, dass sie ihre Erfahrungen mit den Gründen teilen könnten, sagte der AAN-Vorsitzende Werner Borchers.

Der Stadtrat hatte die Einführung des Stipendiums im vergangenen Juni beschlossen. Anlass war ein Antrag der FDP gewesen. Sie hatte die Gründung eines Gründerzentrums in Xanten gefordert. Die Verwaltung sprach sich stattdessen für das Stipendium aus. Die Politik folgte schließlich diesem Vorschlag einstimmig.

Weitere Informationen erhalten Gründerinnen und Gründer bei Xantens Wirtschaftsförderer Christian Boßmann unter Tel. 02801 772330 oder per E-Mail christian.bossmann@xanten.de.

(wer)