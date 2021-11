Carina Fierek Europameisterin mit der Mannschaft : Schnelle Polizistin läuft in Dänemark zum nächsten Titel

Kurz nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft über die Marathondistanz war Carina Fierek vom TuS Xanten bei der EM im Crosslauf mit der Polizei-Nationalmannschaft in Aarhus erfolgreich.

Im letzten großen Rennen in 2021 hat sich Carina Fierek nochmals einen Titel erlaufen. Die 38-Jährige aus der Leichtathletik-Abteilung des TuS Xanten wurde im dänischen Aarhus mit der Polizei-Nationalmannschaft Europameisterin im Crosslauf. In der Einzelwertung landete die Weselerin auf Platz 17. „Damit bin ich total zufrieden, weil ich ja letzte Woche erst Deutsche Meisterin im Marathon geworden bin“, sagt die schnelle Kriminalhauptkommissarin. Sie war in Braunschweig bei den Polizei-Titelkämpfen in neuer persönlicher Bestzeit von 2:52:59 Stunden zum Sieg gelaufen und hatte überdies über die 42,195 Kilometer den Frauen-Streckenrekord geknackt. Und die zwei sportlichen Höhepunkte im nächsten Jahr stehen schon fest.

Ihr Abschneiden bei der EM in Aarhus mit Teilnehmern aus 19 Nationen ist umso höher zu bewerten, weil die Straßenläuferin „die Schuhe mit den Spikes seit der Polizei-DM 2019 nicht mehr an hatte“. Aus NRW war sie die einzige Starterin. „Die meisten deutschen Polizisten, die dort antraten, sind in der Sportförderung, sie arbeiten also nicht wie ich in Vollzeit“, so Fierek, die 2022 bei der Polizei-EM im Marathon im niederländischen Eindhoven eine Einzelmedaille gewinnen möchte. Ordentlich trainieren muss Carina Fierek noch für den Triathlon im Mai in Portugal. In Lissabon möchte sie über die Mitteldistanz starten. Doch in den nächsten Wochen wird sie’s zunächst mal ruhiger angehen lassen.