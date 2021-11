Bündnis im Kreis Wesel : Kampagne für mehr Klimaschutz startet

Sonsbeck/Kreis Wesel Das Klimabündnis der 13 Kommunen im Kreis Wesel will mit Aktionen, Veranstaltungen und Beratungen zum Handeln animieren. Zum Auftakt steht das Thema „Energieeffizient sanieren“ an.

Starkregen, Hitzeperioden und zu trockene Sommer – die Folgen des Klimawandels sind auch am Niederrhein spürbar. Die Möglichkeiten, mit denen jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, sind aber zahlreich. Das Klimabündnis der Kommenen im Kreis Wesel hat daher am Mittwoch die Kampagne „Gemeinsam fürs Klima“ ins Leben gerufen. Damit sollen Bürger zum Handeln animiert werden und bei Aktionen, Veranstaltungen und Beratungen erfahren, wie’s geht.

Gestartet wird mit dem Thema „Energieeffizient sanieren“. Angebote dazu werden kreisweit und in den Kommunen gemacht. Zum Beispiel in Form der unabhängigen Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW für Privatleute. Erstmals wird alle 14 Tage eine „offene Sprechstunde“ zusammen mit den Klimaschutzmanagern unter anderem rund um die Themen Sanieren, Photovoltaik und Energiesparen angeboten. Interessant für Personen, die noch keine komplette Vor-Ort-Beratung benötigen.

Zum Auftakt der Kampagne sind zudem drei Online-Veranstaltungen geplant: am Dienstag, 23. November, zum Thema „Energieeffizient bauen und wohnen“, am Montag, 29. November, zum Thema „Starkregen und Dachbegründung: klimaangepasste Dächer und Vorgärten“, und am Donnerstag, 2. Dezember, zum Thema „E-Mobilität: Sonne im Tank und auf dem Dach“.

Auch die Kommunen sind im Einsatz. So stehen etwa in Wesel über das „Energiequartier Schepersfeld“ und in Kamp-Lintfort über das Projekt „Innovation City“ unverbindliche Beratungen zur Sanierung des Eigenheims an. In Hünxe steht die Siedlung Bruckhausen im Fokus, wo es viele Gebäude aus den 50er Jahren mit hohem Energiebedarf gibt. Rheinberg bietet spezielle Förderprogramme an. Die örtlichen Klimaschutzmanager geben Auskunft. „Wir sind die ersten Anlaufstellen. Durch unser breites Netzwerk können wir zu den entsprechenden Stellen weiterverweisen, wenn wir mal nicht selbst weiterhelfen können“, sagt Sonsbecks Klimaschutzmanager Christopher Tittmann.