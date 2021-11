Chronik zu 75 Jahre St. Martin in Sonsbeck : 75 Seiten rund um den heiligen Mann

Info

Zugweg Start ist um 17.30 Uhr am Neutorplatz. Von dort geht es über Herrenstraße, Spülstraße, Töpferweg, An der Stau, An der Ley, Gartenstraße, Weseler Straße, Hochstraße, Kastellstraße und die Herrenstraße zurück zum Neutorplatz.



Tüten Die Tütenausgabe findet am Kastell statt.