Ärger über stinkende Abfallbehälter : Sonsbeck will Mülltonnen-Reinigung testen

Sonsbeck Beratungsbedarf in der Politik gibt es noch über die Häufigkeit und ob nur Bio- oder auch Restmüllbehälter in Sonsbeck gesäubert werden sollen. Für die Berechnung der Müllgebühren braucht’s einen Beschluss.

In Rheinberg ist es jahrelang Bestandteil der Müllentsorgung gewesen: Einmal im Jahr wurden die Biotonnen nach der Leerung von einer externen Firma gereinigt. Was in Rheinberg inzwischen eingestellt wurde, könnte in Sonsbeck neu eingeführt werden. Bürger würden sich – gerade in den Sommermonaten – über verdreckte und stinkende Mülltonnen ärgern, gab die CDU in der Sonsbecker Ratssitzung an und beantragte, die regelmäßige Reinigung der Bio- und Restmülltonnen in der Gemeinde bei der Neuausschreibung der Müllentsorgung in das Leistungsangebot aufzunehmen.