Gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen : Unterrichtsstunde am Stolperstein

Rundgang

Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Schon am Dienstagabend haben Menschen in Xanten an die Opfer der Reichspogromnacht erinnert. Schüler der Willi-Fährmann-Gesamtschule machten dafür mit Bürgermeister Thomas Görtz und weiteren Bürgern einen Rundgang durch die Innenstadt und hielten vor Häusern inne, in denen früher jüdische Bürger gelebt haben. Am jüdischen Gebetshaus in der Scharnstraße wurden schließlich Blumen zum Gedenken niederlegt. Der Rundgang wurde von Wolfgang Schneider geleitet. Zusammen mit der Geschichtslehrerin Sarah Kurzay und den Jugendlichen hatte er die Veranstaltung vorbereitet.

Die Novemberpogrome von 1938 waren eine von den Nazis organisierte Zerstörung von Einrichtungen jüdischer Bürger im Deutschen Reich. Nach unterschiedlichen Schätzungen wurden zwischen dem 7. und dem 13. November 1938 im damaligen Reichsgebiet zwischen 400 und 1300 Menschen ermordet oder in den Suizid getrieben. Die Gewaltwelle erreichte damals auch Xanten, wie der Historiker Ralph Trost in seinem Buch über die Stadt im Nationalsozialismus schrieb. In Xanten lebten damals etwa 20 jüdische Bürger. Manche konnten fliehen. Viele wurden später deportiert und ermordet.