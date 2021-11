Xantener Herbert Dissen gestorben : Trauer um einen Kämpfer

Herbert Dissen war Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender der Freien Bürgerinitiative (FBI) sowie rund 40 Jahre lang Mitglied des Xantener Stadtrates. Das Bild zeigt ihn im Jahr 2005. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Einer der Gründer der Freien Bürgerinitiative (FBI) Xanten, Herbert Dissen, ist gestorben. Weggefährten erinnern sich an einen Menschen, der sich für andere einsetzte und auch nicht durch Niederlagen von seinem Weg abbringen ließ.

Herbert Dissen gab nicht auf. Erst recht nicht, wenn es um Gebühren ging. Zum Beispiel um die fürs Abwasser. Die Stadt Xanten solle sie senken, denn sie erziele damit Überschüsse, forderte er 2019. Schon in den Jahren davor hatte er sich dafür ausgesprochen, immer wieder erfolglos. Auch jetzt hielt die Stadt dagegen und argumentierte, mit den Überschüssen finanziere sie die Investitionen in die Abwasserentsorgung, es gebe keinen Spielraum für eine Senkung. Das hielt Dissen nicht davon ab, sich weiter dafür zu engagieren, genauso wie für andere Themen. Am Wochenende aber endete sein Kampf. Der Xantener starb im Alter von 80 Jahren.

Herbert Dissen sei hartnäckig gewesen und unbeugsam, sagt Peter Hilbig, ein Weggefährte. „Er war eine einmalige Persönlichkeit, die sich immer und unter Zurückstellung eigener Interessen für die Xantener Bürger eingesetzt hat.“ Hilbig gehört zu denjenigen, die Dissens politische Arbeit fortführen, als Fraktionsvorsitzender der Freien Bürgerinitiative (FBI), die von Dissen und anderen im Jahr 1975 gegründet wurde. Die Wählergemeinschaft ging damals aus der Interessengemeinschaft (IG) Holzweg hervor, einem Zusammenschluss von Anwohnern, die sich gemeinsam gegen Anliegerbeiträge der Stadt wehrten. Letztlich erfolgreich.

Info Die Trauerfeier findet am Freitag in Xanten statt Ehrung 2011 war Herbert Dissen das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden. Damit wurde sein politischer und sozialer Einsatz gewürdigt. Neben seinem Engagement in der Freien Bürgerinitiative (FBI) und im Stadtrat hatte er sich – resultierend aus seinen vielen Auslandsreisen – für die Menschen in Sri Lanka, Philippinen und Nepal eingesetzt und Schulprojekte vor Ort unterstützt. Beerdigung Herbert Dissen wird am Freitag, 12. November, auf dem städtischen Friedhof in Xanten beigesetzt. Die Beerdigung beginnt um 14 Uhr.

Danach hatte es zunächst nicht ausgesehen. Die Stadt hatte in den 1960er Jahren den Unteren Holzweg sanieren lassen und von den Anliegern gefordert, dass sie den Großteil der Kosten übernehmen. „Dem haben wir vehement widersprochen“, berichtete Dissen später. Der erste Prozess vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf sei nach fünf Jahren verloren gegangen, aber vor dem Oberverwaltungsgericht sei das Verfahren 1973 erfolgreich ausgegangen. Die Stadt habe ihre Bescheide zurücknehmen müssen. Als Erfahrung nahm Dissen mit, „dass man durch Zusammenhalt viel erreichen kann“. Und er ging in die Kommunalpolitik.

Von 1975 bis 2015 war Dissen Mitglied des Stadtrats in Xanten, so lang wie kaum ein anderer Kommunalpolitiker. „Es war eine Zeit konkreter Politik“, erinnert sich Hans-Peter Feldmann, ein weiterer Weggefährte von Dissen. „Es wurde recherchiert, hinterfragt und nachgehakt und nicht einfach zugestimmt, was die Stadtverwaltung den Ratsleuten vorgetragen hat.“ Dissen sei nah bei den Bürgern gewesen, das habe ihm Sympathien und Vertrauen eingebracht. „Herbert Dissen war ein Vollzeit-Politiker, der schwerlich von seinem Weg abzubringen war.“ Mit der Überreichung des Bundesverdienstkreuzes habe er auch öffentlich die berechtigte Anerkennung seines Wirkens erfahren.

Auch als sich Dissen 2015 aus der ersten Reihe der FBI zurückzog, um „Platz für eine neue Generation zu machen“, wie er sagte, blieb er politisch engagiert. Immer wieder schaltete er sich in Debatten ein, legte Anträge vor, stellte Fragen an Verwaltung und Stadtrat, trug seine Argumente vor. „Ich bin nach wie vor an der hiesigen Politik interessiert und möchte meine Kritik zum Ausdruck bringen, wenn bestimmte Dinge nicht richtig sind“, erklärte Dissen im Frühjahr, als er seinen 80. Geburtstag feierte. Noch im Sommer stelle er einen Antrag. Dieses Mal ging es ihm um die Barrierefreiheit in Xanten. Die Fachausschüsse und der Stadtrat beschäftigen sich noch damit.

Er unterstützte auch weiterhin die FBI, soweit es ihm möglich war. „Ich bin dankbar für die gute und sachliche Arbeit, die dort geleistet wird“, sagte Dissen im Frühjahr. Er freue sich schon darauf, 2025 das 50-jährige Bestehen der FBI zu feiern. Leider kann er es nicht mehr erleben.

(wer)