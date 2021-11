Rundgang durch Xanten : Schüler gedenken der Opfer der Pogromnacht

Xanten In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gingen die Nazis auch in Xanten gegen Juden vor. 83 Jahre später erinnern Schülerinnen und Schüler der Willi-Fährmann-Gesamtschule daran.

Zusammen mit Bürgermeister Thomas Görtz erinnern Schülerinnen und Schüler der Willi-Fährmann-Gesamtschule am Dienstag, 9. November, an das Schicksal Xantener Juden und gedenken der Opfer der Reichspogromnacht 1938. Unter Leitung von Wolfgang Schneider machen sie am Abend einen Rundgang durch die Innenstadt und lesen an mehreren Stationen Texte vor. Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen teilzunehmen.

Wie Görtz mitteilte, beginnt der Rundgang um 18.30 Uhr am Mitteltor und endet am jüdischen Gebetshaus an der Scharnstraße, an dem die Schülerinnen und Schüler Blumen zum Gedenken niederlegen. Die Geschichtslehrerin Sarah Kurzay habe die Veranstaltung mit den Jugendlichen vorbereitet, berichtete die Stadt. Unter anderem werde aus einem Brief von Johanna Bargil (geborene Seldis) an Willi Fährmann vorgelesen. Darin habe diese ihre Situation im Jahr 1936 beschrieben. Sie war am 19. Mai 1926 in Xanten geboren worden und lebte mit ihren Eltern im Haus Marsstraße 71. Nach der Reichspogromnacht floh die Familie. Viele Verwandte wurden in Konzentrationslagern ermordet.