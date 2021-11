Brauchtum in Sonsbeck : Martinstüten gibt es in Hamb am Fenster

Martinstüten gibt es in Hamb am Fenster

Sonsbeck-Hamb Der St.-Martinszug zieht am Freitag, 12. November, auch durch Hamb. Start und Zielpunkt ist das Hubertushaus. Bürger sind aufgerufen, ihre Fenster zu schmücken.

Nach einem Jahr Pause findet am Freitag, 12. November, auch in Hamb der St.-Martinszug statt. Alle Hamber Bürger sind eingeladen, ihre Fenster bunt zu schmücken, um den Zug für die Kinder so schön wie möglich zu gestalten. Aufgrund der steigenden Corona-Inzidenz wird der Umzug unter den 3G-Regeln laufen. Teilnehmer müssen demnach geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Eine stichprobenartige Kontrolle werde durchgeführt, teilt das Organisationsteam mit.

Im Anschluss an den Zug findet das Martinsspiel statt. In diesem Jahr wird die Mantelteilung allerdings auf dem Bolzplatz am Hubertushaus aufgeführt. Die Martinstüten werden über die verschiedenen Fenster des Hubertushauses verteilt. In jeder Tüte wird sich wieder eine kleine Geschichte für Jung und Alt befinden, die zum Nachdenken anregen soll.