Kommunalwahl 2020 : Sonsbecker FDP stellt Jürgen Kühne als Bürgermeisterkandidaten auf

Die Sonsbecker FDP um Robert Niewerth (v.l.), Ralf van Stephaudt und Jürgen Kühne (Archiv). Foto: Markus Plüm

Sonsbeck Die FDP in Sonsbeck hat den 51-jährigen Unternehmer Jürgen Kühne zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 13. September bestimmt. Er ist der dritte Kandidat, der sich in der Gemeinde um das Amt bewirbt.

Im Zuge der Kandidatenaufstellung sprachen sich die Delegierten für den langjährigen Fraktionsvorsitzenden aus, der seit 26 Jahren in der Kommunalpolitik tätig ist und bereits 2014 als Kandidat antrat. Als seine politischen Schwerpunkte nannte Kühne unter anderem mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz bei politischen Entscheidungen, die Stärkung der kleinen Betriebe und Vereine im Rahmen der Corona-Krise, eine verstärkte Digitalisierung und die Entwicklng der Gemeinde in Sachen Verkehr.

Kühne ist nach dem Amtsinhaber Heiko Schmidt (CDU) und Marc-Marius Baumgart (SPD) der dritte Kandidat, der sich um das Amt bewirbt.

