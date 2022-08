Jürgen Franken : „Brauchen wir ein Bürgerhaus in der Form ?“

Das Bürgerhaus (r.) aus den 1980er-Jahren und der Katharinenhof, der im 15. Jahrhundert errichtet wurde. Neben dem historischen Gemäuer soll ein Keller gebaut werden, der die Häuser verbindet. Foto: Markus van Offern (mvo)

Interview Kranenburg Die Kosten für den geplanten Umbau des Katharinenhofs sind um 41 Prozent gestiegen. Kranenburgs SPD-Fraktionsmitglied Jürgen Franken will deshalb auch über grundsätzliche Überlegungen diskutieren.

Für Sanierung und Erweiterung des Bürgerhauses hat der Rat vor einem Jahr 3,2 Millionen Euro genehmigt. Mittlerweile sind die Kosten auf 4,5 Millionen Euro angewachsen. Auch wenn das Land 60 Prozent trägt, ist sich die Politik einig: Ein „Augen zu und durch“ gibt es nicht. Nun treffen sich Fraktionen, um Maßnahmen zu diskutieren. Zu der Runde gehört auch SPD-Fraktionsmitglied Jürgen Franken.

Bürgermeister Ferdi Böhmer hat auf wegfallende Fördergelder hingewiesen. Bis Ende September muss auch die neue Kostenaufstellung beim Land vorliegen. Sonst würde das Vorhaben wohl um ein Jahr verschoben werden. Müssen sich Politik und Verwaltung jetzt beeilen?

Jürgen Franken Auf keinen Fall. Aus Sicht der SPD ist hier keine Eile geboten. Mit der Kostensteigerung um 1,3 Millionen Euro innerhalb nur eines Jahres sind die Planungen zumindest in der Form beendet. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Sind es dann über fünf Millionen? Das kann sich die Gemeinde nicht leisten. Schon jetzt nicht mehr. Wie soll man dem Bürger erklären, dass allein für dieses Projekt Millionen Euro ausgegeben werden? Mit der Meinung stehen wir als Sozialdemokraten übrigens nicht allein da.

Welche Optionen gibt es?

Franken Da gibt es mehrere. Wir müssen uns vom Bau des geplanten Kellers trennen, der das Museum mit dem Bürgerhaus verbinden sollte, dies jetzt aber nur über Umwege tut. Sonst macht es keinen Sinn, weitere Überlegungen anzustellen. Der darin integrierte Aufzug ist schön, aber ebenso zu teuer. Die unterirdisch geplanten Räume bereiten große Probleme und sind extrem kostenintensiv. Allein die Vorhaltung der Baugrube, die Unterstützung mit Presspfählen war so nicht eingeplant. Das hätte man auch schon vorher ermitteln können, wenn nicht sogar müssen. Da ist nicht sauber vorgeplant worden.

Was meinen Sie damit?

Franken Wir haben den Auftrag an das Gocher Planungsbüro Wrede vergeben. Das sind erfahrene Fachleute. Bei der Kostenkalkulation hätte man im Vorfeld die Bodenverhältnisse ermitteln müssen. Da wäre schnell klar gewesen, dass es bei Grabungen Probleme mit dem Grundwasser gibt. Nicht umsonst ist das Bürgerhaus so hoch gebaut und sind die Keller feucht. Dass neben einem jahrhundertealten Gemäuer wie dem Museum nach historischen Gegenständen gesucht werden muss, liegt auch auf der Hand. Das Erdreich darf nur in Schichten abgetragen werden. Die Baustelle muss länger vorgehalten werden. Zudem konnten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Museums aufgrund der Unsicherheit keine Ausstellungen planen.

Wie bewerten Sie die aktuelle Situation vor Ort?

Franken Mittlerweile ist es auch eine Schande, wie es auf dem Platz hinter dem Katharinenhof aussieht. Auswirkungen auf umliegende Grundstücke sind völlig ungeklärt.

Jahrelang wurde über die Erweiterung und Sanierung des Bürgerhauses diskutiert. Soll das Thema jetzt in die Schublade?

Franken Der Bürgermeister ist zumindest für eine Fortsetzung des vorbereiteten Weges. Was aber letztlich gemacht wird, entscheidet die Politik. Eine Möglichkeit ist, nur Teile des Vorhabens umzusetzen. So könnte man das Bürgerhaus energetisch sanieren und die Inneneinrichtung modernisieren. Aber schon das wird teuer. Aufgrund der aktuellen Situation wird es schwer, einen Fachbetrieb für diese Arbeiten zu gewinnen. Man muss den Grünen zugutehalten, dass sie damals gegen die Pläne gestimmt haben. Das Thema Energieeffizienz wurde aus ihrer Sicht nicht ausreichend berücksichtigt. Doch das ist Vergangenheit. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir das Thema komplett neu diskutieren müssen.

Was meinen Sie damit?

Franken Für mich stellt sich die Frage: Brauchen wir ein Bürgerhaus in der Form und Größe noch? Können wir das in Zukunft in der Nutzung leisten? Für die Bunten Abende zu Karneval, Altweiber oder die Party nach dem Frühschoppenzug wird ein großer Saal gebraucht. Hier könnte alternativ ein Zelt auf dem Kirmesplatz aufgestellt werden. Das machen andere Städte auch. Und als Hallen für andere Veranstaltungen haben wir mit der Dorfscheune in Zyfflich und der Festhalle auf dem Wolfsberg zumindest Alternativen.

Könnten Sie nachvollziehen, dass es den Bürgern reicht, wenn auch das Projekt gestrichen wird?