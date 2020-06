Tennis : Viktoria Alpen spielt mit 13 Teams um Meden-Punkte

Alpen Zum Saisonauftakt müssen die Herren in der offenen Klasse am Donnerstag beim TC Moers 08 antreten. Die Damen 40 empfangen GWR Büderich. Zuschauer sind auf der Anlage willkommen, müssen sich aber gemäß den Corona-Regeln registrieren lassen.

Zum Auftakt an diesem Donnerstag müssen die Herren in der offenen Klasse zum TC Moers 08, die Damen 40 treffen daheim auf GWR Büderich. Während die Herren durchaus um den Aufstieg mitspielen können, wäre für die Damen der Klassenerhalt ein Ziel, der in diesem Jahr aber durch die Verbandsbeschlüsse bereits gesichert ist.

Für die Herren 55 stehen in der Bezirksliga durch drei Absagen nur noch vier Spiele auf dem Programm. Die verbliebenen Gegner haben jeweils starke Mannschaften gemeldet. Daher erscheint eine Rückkehr in die Verbandsliga eher unwahrscheinlich. Einige Spieler der 55er werden erstmalig auch für die Herren 65 in der Bezirksliga aufschlagen. „Hier erscheint ein Aufstieg in die Verbandsliga schon eher möglich, sofern es durch die bis Mitte September gestreckte Saison gelingt, die beste Aufstellung aufs Feld zu bringen“, sagt Abteilungsleiter Ulrich Holtbrink. Die beiden Teams der Herren 40 streben einen Platz im Mittelfeld an. Das gilt ebenso für die Herren 60 und das zweite Herren-65-Team.