Auftritt von „The Moonlights“ : Musikalisches Geschenk für Xantener Senioren

Andreas Sackers und Ralf Mölders sind „The Moonlights“. Foto: Haus am Stadtpark

Xanten Die Xantener Band „The Moonlights“ hat vor dem Haus am Stadtpark in Xanten gespielt. So konnten die Bewohner der Senioreneinrichtung zuhören, ohne dass sie das Gebäude verlassen mussten.

