Tempo 10 auf der Schadowstraße? : Politik wird Tempolimit für Radfahrer wohl ablehnen

Der Radweg über die Schadowstraße steht wegen der Unfallgehfahr in der Kritik. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die FDP will Tempo 10 auf der Schadowstraße verhängen. Der Vorschlag sorgt deutschlandweit für Aufsehen. In der Bezirksvertretung 1 deutet sich aber eine Ablehnung an.

Mit ihrer Forderung nach einem Tempolimit für Radfahrer auf der Schadowstraße hat die Düsseldorfer FDP deutschlandweit für Aufsehen gesorgt – die Regelung wird aber aller Voraussicht nach nicht kommen. In der Bezirksvertretung 1, wo der Antrag der Liberalen am Freitag abgestimmt wird, bahnt sich eine klare Ablehnung an.

Die Grünen, die die größte Fraktion in dem Gremium stellen und mit SPD und Linkspartei eine Kooperation bilden, werden mit Nein stimmen. „Die Situation auf der Schadowstraße ist sicher verbesserungswürdig“ sagt Fraktionssprecher Frederik Hartmann. „Aber es gibt bessere Alternativen als ein Tempolimit.“ Die Grünen halten eine solche Regelung rechtlich für nicht durchsetzbar. Radfahrer könnten selbst ihr Tempo nicht kontrollieren. „Und wie soll man das ahnden?“

Die CDU in der Vertretung für die innerstädtischen Stadtteile zeigt sich hingegen nicht uninteressiert. „Das ist ein spannender Vorschlag“, sagt Fraktionssprecher Missagh Ghasemi. „An dieser Gefahrenstelle muss etwas passieren.“ Allerdings sieht auch die Union rechtliche Hürden.

Auf der neu gestalteten Schadowstraße wagt Düsseldorf ein Experiment. In der Mitte der Einkaufsmeile verläuft eine Straße, die tagsüber nur für Radfahrer freigegeben ist. Hintergrund ist, dass die Schadowstraße für den Radverkehr eine wichtige Achse in die Innenstadt darstellt. Allerdings ist die Regelung seit dem Start umstritten. Kritiker beklagen eine hohe Unfallgefahr. Die Planer hatten sich für ein besseres Erscheinungsbild und gegen eine auffällige Markierung des Radwegs entschieden.

Verkehrsdezernent Jochen Kral – der am Donnerstag zu einer Radtour mit Bezirksvertretern zu Problemstellen erwartet wird – hat bereits zugesagt, die Planung zu überarbeiten. Dabei dürfte es insbesondere um die Markierung gehen. Ein Tempolimit, wie es Berlin derzeit auf der Bergmannstraße in Kreuzberg erprobt, wird wohl nicht einfließen.

Der Vorschlag wurde nach der Berichterstattung unserer Redaktion breit diskutiert – und brachte der FDP auch Spott ein, schließlich hatte sich die Partei gegen ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen.

(arl)