Kostenpflichtiger Inhalt: Tennis : TC Budberg peilt mit aller Macht den Aufstieg an

Mario Lesic (v.l.),Tom Hübel, Olivier Michalski, Sven Andre und Simon Pfau spielen für den TC Budberg. Mit der Unterstützung von Ivan Sabanov und Vincent van den Honert soll diesmal der Aufstieg gelingen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Budberg Mit zwei klaren Verstärkungen an den Positionen eins und zwei wollen die Herren in die erste Tennis-Verbandsliga aufsteigen. Am Samstag wartet zum Saisonauftakt der TC BW Neuss II.