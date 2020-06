Klausurtagung der Grünen : Xanten soll klimaneutral werden

Xanten Auf einer Klausurtagung der Grünen diskutierten Experten über Möglichkeiten, um die Xantener Innenstadt fahrradfreundlicher zu gestalten und mehr Grünflächen zu schaffen. Dabei wurden Vor- und Nachteile eines Zufahrtsverbots für Pkw besprochen.

Zunächst wurde verdeutlicht, dass ein Zufahrtsverbot nur in dem Maße umgesetzt werden könne, wie neue Parkplätze in der Peripherie bereitgestellt werden könnten. Parkplätze des APX, die Fläche des „gescheiterten“ Hotel-Sauna-Projekts (Am Rheintor) und im Bereich des Bahnhofs seien dafür geeignet, so die Experten. Diskutiert wurde, die Bimmelbahn auf Elektroantrieb umzurüsten und als Shuttle zwischen Parkplätzen und Innenstadt verkehren zu lassen. Parallel dazu könnten zahlreiche Parkflächen in der Innenstadt in Grün- und Erholungsflächen umgewandelt werden.