Kommunalpolitik in Sonsbeck : Corona-Krise lastet schwer auf dem Sonsbecker Haushalt

In Sonsbeck brechen die Einnahmen durch die Gewerbesteuer um die Hälfte ein. Auch beim Anteil an der Einkommensteuer sieht’s mies aus. Im laufenden Jahr fehlen rund drei Millionen Euro.

Der Kämmerer stellte in der Sitzung einen aktuellen Zwischenstand zur aktuellen Finanzlage für die Gemeinde dar. Die hat es in der Tat in sich. „Wir sind bei der Gewerbesteuer jetzt schon bei einem Verlust von der Hälfte der eingeplanten Einnahmen – und wir haben gerade mal den Anfang des Jahres hinter uns.“ Tenhagen geht momentan davon aus, dass statt der erwarteten 4,8 Millionen Euro nur noch knapp über 2,4 Millionen Euro an Gewerbesteuer in seine Kasse fließen werden. Auch beim Anteil der Gemeinde an der Einkommens- und Umsatzsteuer zeichne sich schon jetzt ein spürbarer Rückgang ab, ergänzte Tenhagen. „Da rechne ich erst mal mit einem Minus von zehn Prozent.“