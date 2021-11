Einbruch in Sonsbeck : Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sonsbeck In einem Einfamilienhaus an der Parkstraße in Sonsbeck hat es am Montag einen Einbruch gegeben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 7.10 Uhr und 18.55 in ein Einfamilienhaus an der Parkstraße in Sonsbeck eingebrochen. Sie schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Im gesamten Wohnhaus durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Die Polizei in Xanten bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02801 71420.

(beaw)