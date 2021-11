Publikumsmagnet in Sonsbeck : Kriegsausstellung wird noch einmal geöffnet

Sonsbeck Wegen der großen Resonanz soll die Ausstellung „75 + 1 Jahre Frieden“ nach Weihnachten erneut zu besichtigen sein. Den Lebendigen Adventskalender sagt der Denkmalpflegeverein Sonsbeck aufgrund der Corona-Lage aber ab.

Die Besucherzahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mehr als 1400 Personen haben sich die Ausstellung „75 + 1 Jahre Freiheit“ des Vereins für Denkmalpflege Sonsbeck angesehen, die an vier Wochenenden im Haus Schiffer geöffnet war. Ebenso der integrierte Film „Krieg in Sonsbeck“ stieß auf großes Interesse. Wer es jedoch verpasst hat, sich die zahlreichen Dokumente anzusehen, die von den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs in der Gemeinde zeugen, soll noch in diesem Jahr eine zweite Chance für einen Besuch bekommen. Der Verein will die Ausstellung von Montag, 27., bis Mittwoch, 29. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr, erneut öffnen.