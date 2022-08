Diebstahl in Mönchengladbach : Nach Einbruch sucht die Polizei verdächtige Frauen

Mönchengladbach Eine 83-Jährige traf in einem Drogeriemarkt zwei Frauen und unterhielt sich mit ihnen. Mit dem, was danach geschah, hatte sie nicht gerechnet.

Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Michelsstraße sucht die Polizei nach einem tatverdächtigen Frauen-Duo und bittet Zeugen um Hinweise. Laut Polizei geschah die Tat am Mittwoch, 17. August, zwischen 13 und 15 Uhr. Eine 83-Jährige hatte gegen 13 Uhr ihre Wohnung verlassen und traf in einem Drogeriemarkt an der Straße Burgfreiheit auf zwei junge Frauen. Nach ihrer Aussage verwickelte sie das Duo in ein Gespräch bei dem die Seniorin ihre Wohnanschrift und Abwesenheitszeiten preisgab. In einem nahegelegenen Supermarkt sah sie die Frauen später noch einmal. Als sie sich wieder auf den Heimweg begab, stellte sie kurz vor Ankunft fest, dass sich ihr Haustürschlüssel nicht mehr in ihrem roten Anorak befand.