Tatort ist ein Mehrfamilienhaus : Einbrecher steigen in zwei Wohnungen ein

Einbrecher steigen in zwei Wohnungen ein

Dinslaken Bislang noch unbekannte Täter sind in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Sie erbeuteten unter anderem ein hochwertiges Feuerzeug.

Ein Dupont-Feuerzeug, zwei Mikrofone der Marken Rohde und Stagg, eine Makita-Akku-Handkreissäge und eine FC-Bayern-München-Sporttasche – all das haben Unbekannte über das Wochenende aus einer Wohnung an der Friedrich-Ebert-Straße gestohlen. Darüber hinaus brachen die Täter nach Angaben der Polizei eine weitere Wohnung des Mehrfamilienhauses auf. Unklar ist derzeit, ob sie dort auch etwas stahlen. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum von Freitag, 8 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, etwas aufgefallen ist. Hinweise sollen sie an die Polizeiwache Ost unter der Telefonnummer 02064 6220 richten.