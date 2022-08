Haan : Polizei aus Haan fahndet mit Bild nach Einbrecher

Haan Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am 6. Februar in Haan fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Dazu wurde jetzt ein Foto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Tat hatte sich bereits in der Nacht zu Sonntag, 6. Februar, gegen 1.40 Uhr in einem Haus an der Prälat-Marschall-Straße in Haan-Gruiten ereignet, wie die Polizei mitteilt. In dem Gebäude befinden sich sowohl Wohn- als auch Geschäftsräume. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich Zugang, indem er ein Oberlicht aufhebelte. In dem Haus durchsuchte der Eindringling mehrere Räume der Wohnung nach Diebesgut. Auch die mit heruntergelassenen Rollos gesicherte Zugangstür soll er aufgemacht haben und dann in Richtung Bahnstraße geflüchtet sein. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts.