Versprechen eingelöst : Abends und am Wochenende: Schul-Bolzplatz jetzt offen für alle

Haan Das Kleinspielfeld am städtischen Gymnasium Adlerstraße ist jetzt endlich für die Allgemeinheit zugänglich. Die Stadt bittet aber um „pfleglichen Umgang“.

Auf diese Nachricht hat mancher Jugendliche aus der Nachbarschaft lange gewartet: Mehr als ein Jahr nach seiner Fertigstellung ist das Kleinspielfeld am städtischen Gymnasium Adlerstraße ab sofort nicht nur für die Schüler nutzbar, sondern, wie vom Stadtrat gefordert, außerhalb der Unterrichtszeiten auch für die Öffentlichkeit. An Schultagen werde der Platz um 18 Uhr freigegeben und um 22 Uhr wieder geschlossen, teilte die Haaner Stadtverwaltung jetzt mit. An den Wochenenden gebe es die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung in der Zeit von 9 bis 19 Uhr. In den Ferien werden die Öffnungszeiten ausgedehnt, und zwar montags bis freitags auf 9 bis 22 Uhr und samstags und sonntags auf 9 bis 19 Uhr. Abends wird die Anlage verschlossen.