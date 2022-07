Diebstahl in Haan : Radlader verschwindet nachts vom Parkplatz

Die Polizei hofft bei der Suche nach der gestohlenen Baumaschine auf Hinweise von Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Haan Ein etwa 25.000 Euro teurer Radlader ist an der Bachstraße in Haan gestohlen worden. Die Baumaschine verschwand zwischen Montag, 22.15 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr von dem Parkplatz in Höhe Bachstraße 64a. Ein Arbeiter hatte den Radlader am Vortag auf den frei zugänglichen Parkplatz an der Bachstraße vor dem früheren Grundschulstandort umgesetzt, wo er zuletzt gesehen wurde.

Am Dienstag gegen 9 Uhr bemerkte der Arbeiter, dass der Radlader entwendet worden war und zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Die Ermittler haben das Arbeitsgerät der Marke Atlas AR60 zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei hofft auf Zeugen, die im angegebenen Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Radladers oder zu möglicherweise tatverdächtigen Personen machen können. Hinweise unter Telefon 02129 9328-6480.

