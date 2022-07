Unglück in Velbert : 29-Jähriger nach Unfall auf Baustelle in Lebensgefahr

Ein 29-jähriger Mann wurde von einem Radlader erfasst und lebensgefährlich verletzt. Foto: Kreispolizeibehörde Mettmann/Polizei

Niederberg (RP) Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Montag auf einer Baustelle an der Burgstraße in Velbert-Mitte zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurde ein 29-jähriger Arbeiter von einem Radlader erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik in Düsseldorf.

Zeugenangaben zufolge stand der 29-jährige Arbeiter aus Gelsenkirchen während der Straßenarbeiten auf Höhe der Burgstraße 35 auf der Palettengabel eines Radladers. Gegen 12.30 Uhr stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache, wurde anschließend von dem Radlader erfasst und dadurch lebensgefährlich verletzt. Nach einer erstmedizinischen Versorgung vor Ort brachte ein Rettungshubschrauber den Mann in eine Düsseldorfer Klinik.