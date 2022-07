Freibad in Hilden : Schwimmbecken im Waldbad wird nicht mehr beheizt

Freibad in Hilden

Hilden Die Energiekrise hat weitere Auswirkungen auf Hilden: Nachdem bereits Heizung und Warmwasseraufbereitung in Sportstätten und Schule ausgestellt worden sind, wird nun auch das Schwimmbecken im Waldbad nicht mehr beheizt. Eine weitere Einrichtung wird für diese Saison ganz schließen.

Schwimmen wird in Hilden noch kälter, als es ohnehin schon war: Zur weiteren Reduzierung des Energieverbrauchs setzen die Stadtwerke Hilden als Betreiber der Hildener Bäder weitere Energiesparmaßnahmen um, teilte das Unternehmen mit. So werde das Schwimmerbecken im Waldbad bis auf Weiteres nicht mehr beheizt, erklärte Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller.

Stadt Hilden schaltet Heizungen in Schulen und Turnhallen ab

Auch das Duschwasser bleibt kalt : Stadt Hilden schaltet Heizungen in Schulen und Turnhallen ab

Tickets Neben den normalen Tickets an der Kasse können sich Gäste im Vorfeld auch Online-Eintrittskarten kaufen.

Die Stadtwerke hatten die Temperaturen in den Becken bereits zu Beginn der Saison um einige Grad gedrosselt. „Pro Grad Celsius können rund sechs Prozent Energie gespart werden“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller. Im Durchschnitt hatten die Stadtwerke die Wassertemperatur um zwei Grad gesenkt. Nun also der nächste Schritt. Das Springerbecken im Waldbad ist übrigens grundsätzlich nicht geheizt.

Krefeld will den Energieverbrauch senken

Fragenkatalog der CDU : Krefeld will den Energieverbrauch senken

Steigende Energiepreise in Dinslaken und Voerde

Steigende Energiepreise in Dinslaken und Voerde : Vom Warmduscher zum Kaltduscher

Auswirkungen in Hückeswagen

Auswirkungen in Hückeswagen : Stadt denkt über Energiesparmaßnahmen nach

Das sind jedoch nicht die einzigen Energiesparmaßnahmen in Hilden: Zuletzt hatte die Stadt auf die steigenden Energiepreise reagiert und die Heizungen in einigen städtischen Einrichtungen abgestellt. „Wir bitten sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den Vereinen um Verständnis für diese Maßnahme“, erklärte Bau- und Klimaschutzdezernent Peter Stuhlträger. „Indem wir darauf verzichten, durchgehend warmes Wasser vorzuhalten, können wir unseren Gasverbrauch erheblich senken. Nur wenn wir alle mithelfen und unseren Energiebedarf reduzieren, haben wir eine Chance, dass die Gasspeicher in Deutschland zum Winter ausreichend gefüllt sind.“