Polizei in Hilden sucht Zeugen : Mercedes verschwindet von Firmengelände

Polizei in Hilden sucht Zeugen

Hilden Das Auto war zuvor im Internet zum Kauf angeboten worden. Laut Polizei verschwand der Schlüssel „auf noch unbekannter Art“ aus den Büroräumen.

Die Polizei sucht einen Mercedes, der von einem Firmengelände in Hilden verschwunden ist. In der Zeit vom Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, griffen die Unbekannten auf dem Gelände eines Kfz-Händlers an der Benrather Straße zu und nahmen einen verschlossenen, aktuell nicht angemeldeten Mercedes GLK 220 CDI 4Matic mit, teilte die Polizei mit.