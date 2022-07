Fahrzeug-Diebstahl : Unbekannte stehlen Fahrzeug aus Garage

West Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zuvor Fahrzeug- und Garagenschlüssel entwendeten. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

() Unbekannte haben in Zeit von Sonntag (10. Juli), 22.30 Uhr, bis Montag (11. Juli), 7.30 Uhr einen weißen VW T-Cross aus einer Garage in Ratingen-West entwendet.

Der VW T-Cross mit dem Kennzeichen ME-SM 2508 war verschlossen in der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Am Seeufer in Ratingen-West abgestellt worden. Anschließend wurde die Garage ebenfalls verschlossen. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter den Fahrzeug- und Garagenschlüssel entwendeten und so die Garage öffneten, um an das Fahrzeug zu kommen. Wie der oder die Tatverdächtigen den Schlüsselbund entwenden konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.