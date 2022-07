Haan/Ratingen : Trickbetrüger stehlen Schmuck von Seniorinnen

Die Polizei im Kreis Mettmann prüft einen Zusammenhang zu den Vorfällen in Haan und Ratingen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan/Ratingen Zwei Seniorinnen in Haan und Ratingen sind am Mittwoch Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Täter sollen sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgeben haben, um an den Schmuck der Frauen zu gelangen. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang.

Der Vorfall in Haan hatte sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Straße Am Bandenfeld ereignet. Dort ist eine 78-Jährige von einem angeblichen Telekommunikations-Mitarbeiter angesprochen worden, der vorgab, die Leitungen im Haus überprüfen zu wollen. Gutgläubig ließ die Seniorin den Mann in Haus. Der Fremde muss dann einen Moment, in der die Frau kurz abgelenkt war, genutzt haben, um hochwertigen Schmuck aus dem Schlafzimmer zu stehlen. Erst im Nachhinein bemerkte die 78-Jährige, dass es sich um einen Trickdiebstahl handelte, und alarmierte die Polizei. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein, 30 bis 35 Jahre alt, schlank und blond und ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Zur Tatzeit trug er ein weißes Hemd, eine dunkle Jeans und sprach akzentfrei Deutsch.