Öffentlichkeitsfahndung : EC-Karten-Betrug: Wer kennt diese Frau?

Kleve Ein Mann verliert seine EC-Karte in der Klever Sparkasse, wenig später werden damit Bezahlungen gemacht. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nun nach einer Frau.

(RP) Seine EC-Karte verlor am 22. April ein Mann in der Filiale der Sparkasse in Kleve. Eine bislang unbekannte Täterin fand die Karte und tätigte mit ihr diverse Transaktionen, bei denen keine PIN-Eingabe erforderlich war. Eine Überwachungskamera in der Bank filmte sie. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Unbekannten machen? Hinweise an die Kripo Kleve, Tel. 02821 5040, oder jede andere Dienststelle.