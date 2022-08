Energiepreise in Hilden und Haan : Gaspreis in Hilden steigt massiv an

Zwei Gasflammen brennen auf einem Küchenherd. Gas und Strom sind in Europa so teuer wie lange nicht. Foto: dpa/Marijan Murat

Hilden/Haan Zum 1. Oktober passen die Stadtwerke Hilden ihre Tarife in der Grundversorgung an. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 14.000 Kilowattstunden zahlt dadurch rund 900 Euro mehr im Jahr. Haan steckt noch in der Kalkulation.