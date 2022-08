Tatort Leverkusen : Einbrecher stehlen Schlüssel und dann das ganze Auto

Leverkusen Nach einem Fall von „Homejacking“ fahndet die Kripo nach drei Unbekannten. Bilder einer Geldautomaten-Kamera könnten Hinweise geben.

Die Kripo fahndet in einem Fall von „Homejacking“ nach drei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern und Autodieben. Sie sollen in der Nacht zum Montag mit einem aus einem Einfamilienhaus am Meckhofer Feld gestohlenen Fahrzeugschlüssel den davor geparkten Mercedes-Benz GLC entwendet haben sollen.