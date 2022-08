Polizei sucht Zeugen : Gleich zwei Geschäftseinbrüche in Haan

Haan Eine Gaststätte an der Kaiserstraße und die Räume des Sozialamts an der Alleestraße wurden von noch unbekannten Tätern durchsucht.

Gleich zwei Geschäftseinbrüche hat es in den vergangenen Tagen in Haan gegeben. Laut Polizei hat sich im Zeitraum zwischen 23 Uhr am Montagabend (8. August) und 8.30 Uhr am Mittwochmorgen (10. August) ein bislang noch unbekannter Täter durch ein Fenster Zugang in eine Gaststätte an der Kaiserstraße verschafft. Dort stahl er Bargeld aus der Kasse. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr am Dienstagabend und 6.30 Uhr am Mittwoch kam es dann zu einem Einbruch in die Geschäftsträume des Amtes für Soziales und Integration an der Alleestraße. Dort wurden mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129/9328-6480, jederzeit entgegen.