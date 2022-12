Information der Stadt Xanten Wann Anlieger Schnee räumen müssen

Die kalte Jahreszeit ist in vollem Gange, es ist bitterkalt. In dieser Woche herrschen erstmals in diesem Winter frostige Temperaturen, Glatteis und gegebenenfalls Schneefall, vielleicht erwartet uns sogar eine weiße Weihnacht. Für die einen bedeutet dies eine behagliche Winteridylle. Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Baubetriebshof Xanten (DBX) heißt dies: Der Winterdienst ist angesagt, also das Freiräumen und das Bestreuen von Straßen.