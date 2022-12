Frau wird verletzt Mann verursacht Unfall in Xanten und flüchtet zu Fuß

Nach dem Mann sei sofort gefahndet worden, teilte die Polizei weiter mit. Eine Streifenwagenbesatzung habe den mutmaßlichen Unfallfahrer in der Nähe, am Discounter an der Kalkarer Straße in Marienbaum, entdeckt. Es habe sich um einen 52-jährigen Mann aus Polen gehandelt, der stark alkoholisiert gewesen sei. Er habe kein Deutsch gesprochen, eine Beteiligung an dem Unfall abgestritten und keinen Führerschein gehabt. Im Fußraum des Unfallwagens seien Likörflaschen und Bierdosen gefunden worden. Ein Arzt habe dem Mann zwei Blutproben entnommen, da der Verdacht bestanden habe, dass der mutmaßliche Unfallfahrer nach der Kollision weiter getrunken habe. Das will die Polizei mit der zweiten Blutprobe klären. Die Ermittlungen laufen.