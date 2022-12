Versorgung in Xanten und Rheinberg Krankenkassen halten einen Notarztstandort nachts für ausreichend

Der Kreistag in Wesel entscheidet am Donnerstag, ob die beiden Notarztstandorte Xanten und Rheinberg nachts zusammengelegt werden oder erhalten bleiben und wer dann die Kosten trägt. Diese Frage wurde bereits von den zuständigen Ausschüssen beraten. Wegen der Abstimmungen in diesen Gremien ist davon auszugehen, dass sich der Kreistag für den Erhalt der beiden Notarztstandorte in der Nacht ausspricht und die Kreisverwaltung damit beauftragt, mit den beiden Kommunen und dem Krankenhaus in Xanten über eine Aufteilung der Kosten zu sprechen. Denn die Krankenkassen finanzieren nur noch einen Notarztstandort in der Nacht. Das machten sie auf Anfrage unserer Redaktion noch einmal deutlich.