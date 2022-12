Kälteeinbruch am Niederrhein Enni ist startklar für den Winterdienst

Moers · Es wird frostig am Niederrhein. Das Salzlager am Jostenhof ist gut gefüllt und auch die Einsatzfahrzeuge stehen bereit. Trotzdem sollten Autofahrer besonders in den frühen Morgenstunden und abends vorsichtig unterwegs.

11.12.2022, 13:30 Uhr

Straßensalz rieselt von der Schaufel eines Radladers (Symbolbild). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert