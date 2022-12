Erste Flocken des Winters Dünne Schneeschicht legt sich auf Xanten

In seiner Prognose für Nordrhein-Westfalen schreiben die Meteorologen, dass es in NRW am Vormittag und im Tagesverlauf im Nordwesten und Westen „meist stark bewölkt“ sein werde und „örtlich etwas Schneegriesel“ geben könne. Die Höchsttemperatur werde zwischen -4 bis +1 Grad liegen. In der kommenden Nacht und am Samstag werde es niederschlagsfrei sein.