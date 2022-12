Kinderbetreuung in Rheinberg Schnelle Einmalzahlung für die Tagespflegepersonen

Nach einer Beratungspause sagte Sozialdezernentin Iris Itgenshorst, dass man alles daran setzen werde, über einen Dringlichkeitsbeschluss so schnell wie möglich eine Einmalzahlung an die Tagespflegepersonen auszahlen zu können. Bürgermeister Dietmar Heyde dankte den Betreuern „für das, was Sie alle für die Kinder und die Stadt leisten“.