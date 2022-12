Programm, Artisten, Preise Das erwartet die Besucher des Xantener Weihnachtscircus

Die Termine Die Premiere ist am Donnerstag, 22. Dezember, 19.30 Uhr. Bis einschließlich Sonntag, 8. Januar, sind fast täglich Vorführungen geplant, manchmal auch zwei, insgesamt sind es 25. Nur an Heiligabend und am 2. Januar sind keine Shows vorgesehen, aber am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester und an Neujahr.