Pkw ausgewichen : Inlinefahrerin aus Xanten verletzt sich bei Sturz schwer

Eine 26-jährige Xantenerin wurde nach einem schweren Sturz mit ihren Inlinern mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Xanten Am Sonntagvormittag kam es in Xanten an der Kreuzung Augustusring/Viktorstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einer Inlinefahrerin. Dabei wurde eine 26-jährige Frau aus Xanten schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 68-jähriger Mann aus Duisburg gegen 10.55 Uhr mit seinem Pkw den Augustusring aus Richtung Sonsbeck kommend. An der Kreuzung Augustusring/Viktorstraße beabsichtigte der 68-Jährige nach links in die Viktorstraße abzubiegen. Hierbei übersah er nach Polizeiangaben eine 26-jährige Frau aus Xanten, die mit ihren Inlinern den linken Radweg des Augustusring in Richtung Rheinberger Straße befuhr.

Die 26-Jährige konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Pkw verhindern, stürzte jedoch hierbei an einer angrenzenden Rasenkante und verletzte sich schwer. Eine Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Die 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, in dem sie zunächst stationär verbleibt.

(RP)