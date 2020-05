Sechs Einsätze : Arbeitsreiche Tage für die Feuerwehr Xanten

Unter anderem wurde die Feuerwehr Xanten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgrund eines Wasserschadens in die Hagenbuschstraße gerufen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Xanten Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Xanten haben arbeitsreiche Tage hinter sich gebracht. So mussten die Wehrleute zwischen Dienstag und Freitag zu sechs Einsätzen ausrücken.

Am Dienstag um 10.59 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer automatischen Brandmeldeanlage in die Innenstadt von Xanten gerufen. Glücklicherweise handelte es sich um eine Fehlalarm. Kurz darauf, um 11.53 Uhr, unterstützte die Feuerwehr Xanten den Rettungsdienst auf der Hochstraße, in dem sie ihm Zugang zu einem Patienten verschaffte.