Azubi-Tipp : „Sei bei der Vorstellung ehrlich!“

Magdalene Berthin aus Wesel, 18 Jahre, Auszubildende Chemielaborantin:

„Sei ehrlich im Vorstellungsgespräch! Spreche wahrheitsgetreu über Deine Stärken und Entwicklungsfelder. Diese werden eh in der Ausbildung zum Vorschein kommen. Und wer weiß, vielleicht bist Du genauso, wie Du bist, der Wunschazubi. Also versuche, so natürlich und ungezwungen wie möglich aufzutreten. Übrigens, das Vorstellungsgespräch ist ja nicht nur dazu da, dass der Ausbildungsbetrieb einen Eindruck von Dir bekommt. In der Regel stellen sich auch die Ausbilder bei Dir vor. Da wünschst Du Dir ja auch, dass dabei alle offen und ehrlich sind.“