Zwei Unfälle kurz hintereinander Zwei Motorradfahrer in Hamminkeln schwer verletzt

Das erste Unglück ereignete sich am Samstag (6. April 2024) um 12.35 Uhr. Nach Polizeiangaben war da ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamminkeln auf der Hamminkelner Straße in Richtung Brünen unterwegs und wollte kurz hinter der Autobahn nach links in die Straße Wolfsdeich abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs hielt er sein Fahrzeug an. Auch ein nachfolgender 19-Jähriger aus Hamminkeln hielt mit seinem Wagen an. Der 39-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Gelsenkirchen erkannte die Situation laut Polizei allerdings zu spät und fuhr auf die beiden wartenden Fahrzeuge auf.