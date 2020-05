Zusätzliche öffentliche Flächen : Xanten plant weitere Hilfen für die Gastronomie

Xanten Restaurant, Gaststätten und Cafés in Xanten sollen zusätzliche öffentliche Flächen für die Außengastronomie nutzen dürfen. Zudem will die Stadt bis Ende Juni auf die Sondernutzungsgebühen für die Außengastronomie verzichten.

Die Stadt Xanten bietet Restaurants, Gaststätten und Cafés an, zusätzliche öffentliche Flächen für die Außengastronomie zu nutzen. „Durch die derzeitige Situation sind auch Sie als Gastronom hart getroffen“, heißt es in einem Schreiben von Bürgermeister Thomas Görtz an rund 50 Betriebe in Xanten. Die Stadt wolle ihnen deshalb die Möglichkeit geben, „wenigstens einen kleinen Teil des entgangenen Umsatzes aufzuholen“. Sollten die Gastronomen an weiteren öffentlichen Flächen interessiert sein, könnten sie sich an die Wirtschaftsförderung der Stadt wenden. Die Anfragen würden „möglichst kurzfristig informell freigegeben“.