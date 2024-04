Wieder ein Unfall an der Kreuzung in Veen Der Kreisel für die Crash-Kreuzung ist noch nicht ganz rund

Die sogenannte Crash-Kreuzung in Alpen-Veen hat ihren Schrecken noch immer nicht verloren. Der bislang letzte schwere Unfall liegt noch nicht lange zurück. Am späten Nachmittag des Ostersonntags wurde eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Bottrop von einem Wagen erfasst, der von einem 28-jährigen Mann aus Xanten gesteuert wurde, berichtete die Polizei. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Polizei konnte zunächst Lebensgefahr nicht ausschließen.