Termin, Aussteller, Warenangebot Alles Wichtige zum Ostermarkt 2023 in Xanten

Mit dem Markt eine Woche vor Ostern erwacht Xanten aus dem Winterschlaf und läutet den Frühling ein. An dem Wochenende ist zusätzlich der erste von acht verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr. Von 13 bis 18 Uhr ist am 2. April der Einkaufsbummel in den Geschäften möglich. An beiden Tagen wird Xantens Marktplatz gut gefüllt sein: Mehr als 60 Aussteller vom Niederrhein und darüber hinaus haben sich angemeldet, wie die Organisatoren Michael Neumaier und Sebastian Scholten in einem Pressegespräch berichteten. Wenn alle Stände nebeneinander aufgebaut sind, kommen rund 250 laufende Meter zusammen.