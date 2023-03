Einzelhandel in der Domstadt Xanten beschließt acht Verkaufssonntage

Wie aus dem Beschluss des Stadtrats hervorgeht, dürfen die Verkaufsstellen in Xantens Innenstadt an folgenden Sonntagen von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen (in Klammern steht der besondere Anlass): Erstens am Sonntag, 2. April (Ostermarkt), zweitens am Sonntag, 14. Mai (Wein- und Musikfest), drittens am Sonntag, 16. Juli (Stoff- und Tuchmarkt), viertens am Sonntag, 6. August (Kunstfest Klein-Montmartre), fünftens am Sonntag, 10. September (Classic Day und Pannekiekers Kochfest), sechstens am Sonntag, 15. Oktober (Herbstmarkt), siebtens am Sonntag, 19. November (Weihnachtsmarkt) und achtens am Sonntag, 10. Dezember (ebenfalls Weihnachtsmarkt).