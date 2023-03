Sontheater spürt Inflation beim Kartenverkauf Die schräge Wohngemeinschaft zieht ins Kastell

Info

Inhalt Major Alan Buxton hat Geldsorgen. Nach seiner Scheidung ist ihm nur eine kleine Souterrainwohnung in einer Villa geblieben, die seiner Ex-Frau Elisabeth Chelmsford-Smythe gehört. Die Wohnung vermietet der Major montags bis freitags an den Anwalt Philip Clarke, zugleich aber an die Sekretärin Jill Palmer, die unter der Woche in Brüssel arbeitet und nur am Wochenende nach Hause kommt. Beide wissen nichts voneinander. Als Jill eines Tages frei hat, jeden Moment aber Philip eintrudeln muss, und zu allem Überfluss die Ex-Frau des Majors, die nichts von der Doppelvermietung weiß, die Wohnung an ihren alten Bekannten „für gewisse Stunden“ vermietet, ist das Chaos perfekt.

Aufführungen Die Premiere von „Trautes Heim, nie allein“ ist am Freitag, 14. April, 20 Uhr im Sonsbecker Kastell. Weitere Aufführungen sind am 15., 16., 21., 22., 23., 28. und 29. April. Beginn ist an den Freitagen und Samstagen um 20 Uhr, an den Sonntagen um 18 Uhr.

Karten Tickets können ab sofort online unter www.sontheater.de gebucht oder bei Kindermoden Pumuckel an der Wallstraße 6 in Sonsbeck gekauft werden. Die Karten kosten 15 Euro, pro Vorstellung im Kastell können 280 Karten verkauft werden. Weitere Infos gibt es per E-Mail an sontheater@online.de oder unter Tel. 02838 779708.